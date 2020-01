Le match de charité parrainé par Paul Pogba suscite l'indignation

Le 29 décembre dernier, le stade de la Vallée-du-Cher à Tours (Indre-et-Loire) était plein. 9500 personnes s'étaient massées, lâchant toutes 22,40 euros pour assister à un match de gala au profit d'une œuvre de charité « 48 heures pour la Guinée » censée recueillir des fonds pour offrir des pompes à eau installées au pied d'écoles guinéennes. L'affiche du match, placée sous l'égide du champion du monde Paul Pogba, originaire de Guinée, était alléchante.Dans l'équipe des « All Stars », devaient notamment jouer Antoine Griezmann, Blaise Matuidi, Ousmane Dembélé, Moussa Dembélé, Robert Pires, Laurent Koscielny, Olivier Dacourt, Amandine Henry ou Steve Mandanda. Au final, seul... le Montpelliérain Andy Delort a joué quelques minutes. Dans l'équipe d'en face, qui devait être composée de nombreux joueurs africains, seul l'ex-professionnel de Bordeaux et Saint-Etienne, Pascal Feindouno, avait fait le déplacement... Chez les Pogba, les deux frères Mathias et Florentin ont foulé la pelouse. Paul Pogba était bien présent, mais n'a pas joué.Depuis, le mécontentement ne cesse de grandir. Nombre de spectateurs ont l'impression de s'être fait avoir par un casting alléchant, mais complètement inventé. « Avec mes deux fils, j'ai dépensé 67 euros pour voir Andy Delort, déplore un spectateur. C'est presque de l'escroquerie. » Du côté de la mairie de Tours, la gêne est palpable et on se serait bien passé de la mauvaise publicité. « On a mis à disposition le stade, mais on n'avait pas à surveiller la qualité du plateau de joueurs, déplore-t-on. On les a quand même mis en garde quand ils nous ont annoncé toutes ses stars. Il fallait être un peu naïf pour croire que ces joueurs recevraient de leurs clubs l'autorisation de jouer fin décembre. Mais on a senti beaucoup de confiance. »«On a vraiment eu peur quand on n'a vu aucun grand joueur»Si la mairie reconnaît bien volontiers, avec ...