Le Martínez, buteur 5 étoiles

À la faveur de sa victoire contre la SPAL (2-1) et du match nul de la Juve contre Sassuolo (2-2), l'Inter est repassée en tête de la Serie A. Auteur d'un doublé le week-end dernier, Lautaro Martínez (22 ans) cartonne depuis le début de saison et s'affirme comme un buteur de classe mondiale.

Quatre buts en quatre jours

Lautaro Martinez, taureau ailé

Le 1novembre 2015, Lautaro Martínez a fait ses grands débuts en professionnel en remplaçant un certain Diego Milito. C'était lors d'un Racing-Crucero del Norte, en championnat d'Argentine. Deux ans et demi plus tard, le gamin de Bahía Blanca (une ville de la province de Buenos Aires) quittait son club formateur, le Racing, pour rejoindre l'Inter, sur les conseils et l'appui de Milito. "(le vice-président de l'Inter, N.D.L.R.), racontait récemment le Prince dans la" Vrai. Aujourd'hui, Martínez marche sur les traces de son aîné argentin sur le front de l'attaque desDepuis le début de saison, Lautaro Martínez cartonne. La semaine dernière, face au Slavia, il est devenu le quatrième joueur de l'histoire de l'Inter à marquer lors de quatre rencontres consécutives de Ligue des champions (après Hernán Crespo, Christian Vieri et Samuel Eto'o, pas mal comme références). Et avec la manière ! Le dernier pion est une reprise de volée qui sublime un centre exter' de son acolyte Romelu Lukaku. Le duo a célébré sa réalisation commune main dans la main devant lesqui avaient fait le déplacement à Prague.Vif et habile pour dribbler les défenseurs, l'Argentin présente un sens de la finition clinique, comme en atteste son premier but face à la SPAL : un tir croisé soigneusement déposé au poteau opposé. Son mètre 74 ne l'empêche pas de marquer de la tête, à l'image de sa deuxième réalisation face à la SPAL. Dimanche dernier, l'attaquant de 22 ans a donc claqué un doublé - un deuxième en quatre jours - et aurait même pu en rajouter en recevant deux offrandes de Lukaku en deuxième période.