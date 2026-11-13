Le marteau et la faucille prennent du galon avec l'ouverture d'un hôtel de luxe à Rome

Le lobby de l'hôtel cinq étoiles Thomson Rome by Hyatt, dans les murs de l'ancien siège du parti communiste italien à Rome, le 11 novembre 2026 ( AFP / Alberto PIZZOLI )

"Le luxe est l'opposé du besoin naturel", écrivait Karl Marx. Mais allez expliquer cela aux clients d'un nouvel hôtel cinq étoiles à Rome, installé dans l'ancien siège du Parti communiste italien (PCI)...

Siège du plus grand parti communiste d'Occident pendant des décennies, l'imposant bâtiment situé à deux pas de la Piazza Venezia, en plein coeur de Rome, est désormais le Thompson Rome by Hyatt.

Avec des tarifs prohibitifs pour le prolétariat — les chambres vont de 550 euros à 4.000 pour une suite en haute saison — il est le dernier en date d'une série d’hôtels cinq étoiles qui ouvrent dans la capitale européenne, suscitant le scepticisme de certains habitants.

"Qui aurait jamais pu imaginer que ça finirait ainsi ?", a écrit le journal La Repubblica au moment de l'ouverture de l'hôtel plus tôt ce mois-ci, rappelant que les communistes italiens étaient réputés être "des gens (aux habitudes) spartiates".

Dans le vaste hall lumineux orné d'éléments de travertin et de marbre, il reste peu de l'ancien siège, où, le 21 juin 1976, le secrétaire général du parti, Enrico Berlinguer, était sorti sur le balcon de son bureau pour célébrer les 34,4 % des voix obtenues par le PCI, son meilleur score.

"Un Italien sur trois vote communiste !" s'était exclamé Berlinguer devant la foule en liesse, rassemblée dans la rue en contrebas.

La façade de l'hôtel cinq étoiles Thomson Rome dans la capitale italienne, le 11 novembre 2026 ( AFP / Alberto PIZZOLI )

Les années de gloire n'ont pas duré et le bâtiment a fini par être vendu, en 2000, par le parti qui a succédé au PCI, les Démocrates de gauche (DS), alors criblé de dettes.

Peu après, il a été racheté par le groupe immobilier et financier Finanziaria Tosinvest, contrôlé par Antonio Angelucci, député du parti d'extrême droite La Ligue.

"Aller vers la modernité"

La construction du bâtiment d'origine a débuté en 1941, après l'élargissement de la Via delle Botteghe Oscure, mais les travaux ont été interrompus par la Seconde Guerre mondiale. Cela signifie qu'il a été conçu sous le fascisme et achevé dans son sillage, explique l'architecte Renzo Costa, qui a dirigé la dernière rénovation du palazzo.

"C'est ce qui lui confère cette dimension transformatrice, cette opportunité de devenir un symbole, d'évoluer au fil du temps pour finalement se transformer en un lieu dédié à la réflexion politique de demain", a déclaré M. Costa à l'AFP.

"Ce bâtiment est né avec la volonté d'aller vers la modernité", selon lui.

Dominant l'entrée, un buste en bronze datant de 1952 représente Antonio Gramsci – le marxiste italien le plus célèbre, qui a contribué à fonder le parti avant de mourir en prison en 1937 sous Mussolini.

Conçu à l'origine par le sculpteur italien Gio Pomodoro, le vestibule conserve toujours son relief en pierre couvrant tout un mur, orné d'une faucille et d'un marteau ainsi que du symbole de la Commune de Paris.

Cet espace ouvert, presque brut, conserve une atmosphère vintage, avec des fauteuils des années 1940, des appliques en laiton et en verre, ainsi qu'un comptoir d'accueil en bronze, dont la découpe anguleuse fait écho à la grande étoile intégrée dans le sol en pierre de Pomodoro.

Mais vous ne trouverez aucune mention du passé du bâtiment sur le site internet de l'hôtel.

Les Italiens connaissent généralement l'histoire du bâtiment et sont curieux, explique le directeur de l'hôtel, Arturo Reguero Gómez. Les autres visiteurs, pas vraiment.

"Ils devraient mieux connaître l'histoire italienne", lance‑t‑il en riant.

"Lieu du capitalisme"

Outre le PCI, les partis qui ont dominé la scène politique italienne au siècle dernier – les Démocrates-chrétiens et le Parti socialiste italien – occupaient tous des bâtiments proches, en plein centre de Rome.

"C'étaient les puissantes machines qui faisaient fonctionner le système avec de nombreux fonctionnaires, ils devaient occuper les palais", déclare Claudio Velardi, ancien membre du PCI et chef de cabinet, à la fin des années 1990, de Massimo D'Alema, le seul ex-Premier ministre d'Italie passé par le Parti communiste.

Ugo Sposetti, ancien sénateur du PCI et trésorier des Démocrates de gauche, explique qu'environ 360 personnes travaillaient au siège, dont du personnel médical et 40 personnes affectées à la sécurité et aux fonctions de chauffeur. Berlinguer disposait de deux véhicules blindés, précise-t-il.

Mais il y a vingt ans, le quartier s'était déjà transformé en "lieu du capitalisme", avec l'arrivée de multinationales et d'autres entreprises, explique Claudio Velardi.

Certains ne voient pas d'un bon œil l'ouverture de cet établissement de luxe. Un groupe de militants a brièvement fait irruption dans le hall cette semaine, réclamant davantage de logements à bas prix plutôt que des hôtels privés à Rome.

L'architecte italien Renzo Costa, chargé de la transformation du bâtiment du Parti communiste italien en hôtel cinq étoiles, le Thomson Rome, dans la capitale italienne, le 11 novembre 2026 ( AFP / Alberto PIZZOLI )

Mais l'architecte Renzo Costa a défendu cette transformation.

"Ce bâtiment a été un palais abandonné, c'est un palais qui aujourd'hui donne du travail à une centaine de personnes (...). Donc nous avons réalisé une restauration dans le respect de ce qui existait auparavant", a-t-il estimé.

"Nous ne sommes pas entrés ici pour tout éventrer et faire... Je ne sais pas moi... Un supermarché, non ?"