Le Maroc s'adjuge déjà la finale du prochain Mondial

Une future bataille à trois ? Tandis que le monde du foot se remet de la dernière Coupe du monde et de ses polémiques, et alors même que se pose la question de qui sera à la tête de la FIFA pour les prochaines années, le Maroc annonce déjà la couleur pour le prochain Mondial.

La Coupe du monde 2030 se jouera dans six pays , mais majoritairement en Espagne, au Portugal et au Maroc , l’Argentine, l’Uruguay et le Paraguay ne recevant qu’un seul match chacun. Si l’on ne sait même pas encore combien il y aura d’équipes, le Maroc s’adjuge déjà la finale .…

LP pour SOFOOT.com