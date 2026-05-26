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Le Maroc part au Mondial avec des pépites de Ligue 1
information fournie par So Foot 26/05/2026 à 21:45

Le Maroc part au Mondial avec des pépites de Ligue 1

Le Maroc part au Mondial avec des pépites de Ligue 1

Vont-ils s’entraîner à attraper les serviettes ? Après une CAN rocambolesque organisée sur son sol, le Maroc est de retour aux affaires avec le successeur de Walid Regragui, Mohamed Ouahbi. Pour sa première grande compétition internationale, le sélectionneur des Lions de l’Atlas s’est appuyé sur les valeurs sûres du vivier marocain avec quelques jeunes joueurs connus du public français.

Samir El Mourabet et Ayyoub Bouaddi convoqués

Dans les buts, Yacine Bounou est logiquement convoqué tandis que Nayef Aguerd, Achraf Hakimi ou encore Noussair Mazraoui sont bel et bien présents en défense. Plus étonnant, celui qui avait juré de jouer seulement pour l’équipe de France Issa Diop sera du voyage. Au milieu, les pépites de la Ligue des talents Samir El Mourabet de Strasbourg et Ayyoub Bouaddi de Lille sont également appelés.

MBC pour SOFOOT.com

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