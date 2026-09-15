Le Maroc insiste pour l’organisation de la finale de la Coupe du monde

Le Maroc insiste pour l’organisation de la finale de la Coupe du monde

Le pressing marocain se poursuit. Après avoir déclaré jeudi que « la province de Benslimane aura l’honneur d’accueillir la finale de la Coupe du monde 2030 » , le président de la Fédération marocaine de football, Fouzi Lekjaa, a renouvelé sa proposition dans une interview accordée au média Jeune Afrique .

Le dirigeant marocain a néanmoins souligné « n’avoir jamais parlé de finale» même si ses propos semblent tout de même tendre vers une volonté affirmée du Maroc de s’ériger en principal candidat de l’organisation l’événement sportif le plus suivi de la planète.…

MB pour SOFOOT.com