Le Maroc fait craquer Haïti

Longtemps bousculé par une valeureuse équipe d'Haïti, le Maroc a douté avant de prendre les commandes de la partie en fin de rencontre grâce à ses entrants. Malgré ce résultat positif, les Lions de l'Atlas devront se contenter de la deuxième place du groupe C.

Maroc 4-2 Haïti

Buts : Hakimi (39 e ), Saibari (45 e +1), Rahimi (78 e ) et Yassine (89 e ) pour les Lions de l’Atlas // ( csc Bounou, 10 e ), Isidor (43 e ) pour les Grenadiers

Pendant près de 80 minutes, Haïti a cru glaner pour la première fois de son histoire un point en Coupe du monde. Courageux et très inspirés, à l’image du pétard génial de Wilson Isidor, les Grenadiers ont fini par plier en fin de rencontre face au talent des entrants marocains, Soufiane Rahimi et Gessime Yassine. Les Lions de l’Atlas doivent malgré tout se contenter de la deuxième place du groupe C.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com