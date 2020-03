Le Maroc face au coronavirus : « Vous avez dit « confiné » ? »

S'il y a une chose qui était rare au Maroc, c'est que la famille soit au complet à la maison vers 18 heures. D'habitude, le papa est soit en train de siroter son verre de thé avec ses amis dans un café, soit en train de deviser devant la porte de sa mosquée préférée. Les plus jeunes jouent au football entre deux portes de garages ou, de manière virtuelle, dans une salle de jeux. L'aîné de la maison est souvent injoignable. Quant à la maman, elle est sur le chemin de la crèche, où elle est allée récupérer son ou ses plus jeunes enfants, ou bien du côté du souk pour les courses en vue du dîner familial. Depuis que le nouveau coronavirus s'est déclaré au Maroc et que les autorités ont imposé par décret du 20 mars le confinement de la population et déclaré l'état d'urgence sanitaire, tout a changé. La volonté de freiner la propagation du coronavirus a littéralement bouleversé le quotidien des Marocains depuis le matin du dimanche 22 mars.

Une vie de famille chamboulée

« Ma petite fille ne comprend pas pourquoi je ne lui fais plus de câlins en rentrant du travail... Elle réclame de l'affection. J'essaye de lui expliquer tant bien que mal que je risque d'être malade et que je ne veux pas qu'elle le soit aussi », révèle Assia, pharmacienne à Tanger. Cette dernière n'a plus de répit depuis que les membres de sa famille

