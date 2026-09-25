Le Maroc et l’Algérie font le job

Pas de retard à l’allumage. Les grosses nations ont globalement assuré vendredi soir lors de la première journée des qualifications pour la CAN 2027 . L’Algérie a dominé la Zambie grâce à des buts de Jaouen Hadjam, Ibrahim Maza et Anis Hadj Moussa (3-1). Bémol : Amine Gouiri est sorti dès la 20 e minute.

Le Maroc a envoyé un message clair dans le groupe A en battant son principal rival, le Gabon (2-0). Noussaïr Mazraoui et Soufiane Rahimi ont fait exulter le public de Rabat en marquant les deux buts du soir. Le Mali a balayé le Cap-Vert , descendu de son nuage estival (3-1). L’Égypte a quant à elle déçu en butant sur l’Angola (0-0).…

QB pour SOFOOT.com