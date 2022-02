Le Maroc en deuil enterre le petit Rayan

Les funérailles de Rayan Oram, mort à 5 ans après être tombé dans un puits, le 7 février 2022 à Ighrane, dans le nord du Maroc ( AFP / FADEL SENNA )

Une foule recueillie a accompagné lundi vers sa dernière demeure le petit Rayan, l'enfant marocain tombé au fond d'un puits dans une région pauvre du nord du royaume, un drame humain qui a tenu en haleine le monde entier cinq jours durant.

Les obsèques se sont déroulées après la prière musulmane de midi dans un vieux cimetière au milieu des bois à quelques kilomètres à quelques kilomètres du village d'Ighrane où a eu lieu l'accident, en présence de plusieurs centaines de personnes, selon un photographe de l'AFP sur place.

Un imam a conduit la brève prière funéraire devant la famille et l'assemblée, avant que le petit cercueil de Rayan Oram, cinq ans, recouvert d'un tissu vert brodé de versets du Coran, soit porté en terre.

"Nous n'avions jamais pensé vivre des moments aussi difficiles. Rayan est gravé à tout jamais dans nos coeurs", a déclaré à l'AFP Mounir Mourid, un villageois.

"C'est comme si Rayan avait révélé au grand jour la situation de notre région. Ici, nous n'avons jamais vu de médias ou d'hommes politiques. Nous n'avons ni réseau, ni routes, ni hôpitaux, ni éducation", a-t-il souligné.

Après avoir été sortie du puits samedi soir, la dépouille du garçonnet avait été transportée, accompagnée de ses parents, à l'hôpital militaire de Rabat pour procéder à une autopsie et déterminer les causes du décès, selon les médias locaux.

Le cabinet royal avait annoncé le soir même le décès de l'enfant.

- Compassion -

Le roi Mohammed VI en personne a appelé les parents de Rayan et ces derniers l'ont remercié, émus, ainsi que les autorités et les sauveteurs.

Les funérailles de Rayan Oram, mort à 5 ans après être tombé dans un puits, le 7 février 2022 à Ighrane, dans le nord du Maroc ( AFP / FADEL SENNA )

La mort de Rayan a provoqué une émotion considérable, amplifiée par les réseaux sociaux, au Maroc comme dans le monde entier.

Nombre de dirigeants étrangers ont présenté leurs condoléances à la famille de l'enfant, du pape François au président israélien Isaac Herzog.

"Notre douleur et notre peine sont grandes, mais n'égaleront jamais celles de ses parents et ses proches", a déclaré le sélectionneur de l'équipe de football d'Algérie, Djamel Belmadi, selon le site de la fédération algérienne.

Alors que les relations entre Alger et Rabat sont au plus bas, la tragédie a suscité en Algérie une avalanche de messages de compassion sur internet.

"Il aura réussi là où des dirigeants, des médias ont failli. Il a réuni les peuples autour de lui", a opiné un internaute sur Twitter. "Petit ange, tu t'es battu jusqu'au bout, un héros", a déclaré un autre.

Des membres des forces de sécurité et des secouristes devant l'ambulance transportant le corps du petit Rayan après son extraction d'un puits, le 5 février 2022 à Ighrane, dans le nord du Maroc ( AFP / Fadel SENNA )

De nombreux hommages ont aussi afflué pour saluer les efforts acharnés des sauveteurs dont la course contre la montre a été suivie en direct par d'innombrables internautes.

Dès dimanche, des travaux ont commencé pour combler le puits et les tunnels de secours forés par les sauveteurs.

- Puits illégaux-

Rayan était tombé accidentellement le 1er février dans un puits asséché de 32 mètres, étroit et difficile d'accès, creusé près de la maison familiale à Ighrane.

Schéma des opérations menées pour sauver le petit Rayan, un enfant extrait samedi d'un puits où il était tombé mardi, dans le nord du Maroc, et qui n'a pas survécu ( AFP / )

Entrés dans une brèche horizontale samedi, les sauveteurs avaient continué leur travail centimètre par centimètre, creusant à la main pour éviter tout éboulement.

Dès le début, des milliers de sympathisants avaient accouru en signe de solidarité et campé sur place, dans cette zone montagneuse du Rif, à près de 700 mètres d'altitude.

Si le drame a rassemblé les Marocains dans un élan unanime, il a aussi ouvert un débat sur la prolifération et la dangerosité de puits clandestins et non sécurisés dans cette région. Ils serviraient à irriguer les cultures, y compris celle du cannabis, selon des médias.

Des personnes venues par solidarité avec la famille du petit Rayan, retrouvé mort cinq jours après être tombé dans un puits profond, le 5 février 2022 à Ighrane, dans le nord du Maroc ( AFP / FADEL SENNA )

Un député de la majorité, Noureddine Moudiane, a exhorté les autorités à "mettre fin au forage aléatoire de puits qui souvent n'est pas soumis aux procédures légales en vigueur", a rapporté le site Hespress.

Cet accident a fait écho à un drame survenu début 2019 en Andalousie (Espagne), où Julen, deux ans, avait péri après avoir chuté dans un puits de 25 centimètres de diamètre et de plus de 100 mètres de profondeur.