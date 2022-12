Le Maroc élimine le Portugal et décroche une qualification historique

Courageux, héroïques, les Lions de l'Atlas ont fait tomber le Portugal (1-0) pour écrire la plus belle page de l'Histoire du football marocain. Un coup de tête de Youssef En-Nesyri a propulsé le Maroc là où aucune sélection africaine n'était parvenue à se rendre : en demi-finale de la Coupe du monde.

Maroc 1-0 Portugal

En-Nesyri, le rugissement des Lions de l'Atlas

Il faut savoir sauter très haut pour parvenir à décrocher une étoile. Tout au long de sa carrière, Cristiano Ronaldo l'a rappelé au monde entier en s'élevant plus haut que tout le monde. Comme un symbole, c'est du banc que la star portugaise, quintuple Ballon d'or, a vu Youssef En-Nesyri, le buteur des Lions de l'Atlas qui n'a pas marqué le moindre but cette saison en Liga, monter haut, très haut, pour réduire en cendres ses derniers espoirs de remporter la Coupe du monde. Malgré les blessures, à dix contre onze même dans les dernières minutes, le Maroc l'a fait : il a décroché son billet pour les demies finales du Mondial 2022. Un moment d'histoire vient de se dérouler sous nos yeux, et les Lions de l'Atlas, tout comme leur supporters, jouissent plus que jamais de cette sensation de plénitude.C'est dans une enceinte clairsemée - du fait d'une organisation sécuritaire expérimentale autour de l'enceinte du Al-Thumama stadium - que le Maroc, sans Nayef Aguerd et Noussair Mazraoui trop justes et sur le banc, s'avance vers son destin : décrocher une qualification historique pour les demies finale de la Coupe du monde. Un saut de géant dans le vide qui débute par un frisson, ou plutôt une tête de Joao Félix bien détournée par Yassine Bono. Un trompe l'œil, tant c'est le Maroc au fil des minutes qui va prendre l'ascendant face à une Seleção brouillonne. A la baguette, Azzedine Ounahi rayonne et les Lions de l'Atlas, passé la demi-heure de jeu, accentuent la pression sur le but de Diogo Costa.Dans son couloir gauche, Yahya Attiat-Allah délivre un premier centre repris par Selim Amallah dont la reprise s'envole. La seconde offrande sera la bonne, cette fois pour Youssef En Nesyri qui débloque…