Le Maroc de Walid Regragui, alliage entre solidité et efficacité

Face à la Belgique (2-0), les Lions de l'Atlas ont montré le visage d'une équipe qui savait être patiente avant de faire mal lors des moments clés. La réussite de Walid Regragui et de tout son collectif.

"On avait vu qu'au premier poteau, ils pouvaient être parfois un peu trop confiants." Walid Regragui

Le plan parfait

Vingt-quatre ans que le peuple attendait une victoire en Coupe du monde. La dernière fois, c'était en 1998, en France, face à l'Écosse (3-0). Avant cela, la première fut contre le Portugal en 1986 (3-1). Forcément, le troisième succès des Lions de l'Atlas en Coupe du monde se devait d'être face à une formation européenne : si la Croatie lui a tenu tête (0-0) lors du premier round de ce groupe F, c'est la Belgique qui a trépassé devant la bande à Boufal (2-0) . La conséquence d'une partie bien gérée par la troupe de Walid Regragui, qui se positionne en leader provisoire du groupe F. Un cas de figure qui ne souffre aucune contestation.Il y a eu deux matchs dans le match, ce dimanche après-midi au Al Thumama Stadium, entre la Belgique et le Maroc. Un premier acte où les Diables rouges ont maîtrisé tout en se heurtant à une défense marocaine de fer. Un second, ensuite, où les Lions ont planté leurs griffes dans la chair de joueurs belges beaucoup trop imprécis techniquement. De là à faire dire à Hakim Ziyech, élu homme du match, que la rencontre face à la Croatie fut plus difficile pour ses copains et lui :expliquait en conférence de presse d'après-match le milieu offensif de Chelsea.Le schéma de jeu marocain était plutôt facile à lire, mais très efficace : chercher la récupération autour du rond central avec un bloc médian pour, ensuite, trouver Sofiane Boufal ou Ziyech dans le dos de Timothy Castagne ou Thomas Meunier.C'est ainsi que le Maroc s'est procuré la majeure partie de ses occasions, via des centres ou des coups francs obtenus par ces deux lascars. Un exercice travaillé par… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com