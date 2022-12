information fournie par So Foot • 06/12/2022 à 18:56

Le Maroc crucifie l'Espagne

120 minutes à se refiler le ballon sans savoir quoi en faire, puis éliminée au terme d'une terrible séance de tirs au but : comme il y a quatre ans, l'Espagne est tombée dès les huitièmes de finale du Mondial. Le Maroc peut remercier Bounou, le héros du soir, et attend le Portugal ou la Suisse en quarts.

Maroc (2-1 TAB) 0-0 Espagne

La Roja à l'extérieur et des Lions de l'Atlas joueurs

Immense Bounou

Il y a quatre ans, l'Espagne était sortie dès les huitièmes de finale à la surprise générale par une Russie pourtant bien inférieure sur le papier. Le traumatisme encore vif, il pouvait être définitivement supprimé des esprits espagnols ce mardi soir, face au Maroc. Il n'en a rien été. 120 minutes après avoir trimbalé le ballon de long en large, laest encore tombée aux tirs au but, la faute notamment à un grand Bounou, auteur de trois arrêts sur les trois tentatives espagnoles.L'Espagne plante très vite le décor : Busquets, Gavi et Pedri, suppléés par Rodri, font la pluie et le beau temps au milieu, accompagnés par un brouhaha incessant des supporters marocains, qui font bien comprendre à laqu'elle joue à l'extérieur. La première grosse situation est d'ailleurs à mettre au crédit des Lions de l'Atlas, lorsque Achraf Hakimi enveloppe un poil trop sa tentative sur un coup franc bien placé (12). De l'autre côté du rectangle, le jeu au pied audacieux voire parfois inconscient de Yassine Bounou conduit le Maroc à quelques frissons, notamment lorsqu'une relance latérale ratée profite à Ferran Torres, qui trouve finalement la barre, avant que Bounou ne réalise une remarquable devant Gavi (25). Dans la foulée, Marco Asensio, esseulé sur le côté gauche de la surface, voit sa tentative terminer dans le petit filet adverse (27). Malgré le score vierge, la partie est plaisante, emballée par un Maroc joueur qui se crée deux autres situations avant la pause : d'abord, une lourde frappe de Noussair Mazraoui saisie en deux temps par Unai Simón (32), puis une tête de Nayef Aguerd qui passe au-dessus (41). La troupe à Regragui est belle, mais elle est aussi bredouille.Hormis un missile boxé des deux poings…