Le Maroc, bien plus qu'un mur

Solide défensivement et deuxième nation qui a le moins touché le ballon depuis qu'elle est arrivée au Qatar, le Maroc sait aussi exploser en transition et résister à la pression. Son match face au Portugal a notamment montré tous ses visages. L'équipe de France, qui retrouve les Lions de l'Atlas, mercredi soir, en demi-finale du Mondial, est prévenue.

Une armée de ratels

Walid Regragui croise les bras et lève le voile. Il avertit quand même les curieux : attention, "". Puis, il se lance : "(75,8% en moyenne lors de ce Mondial 2022)" En arrivant au Qatar il y a quelques semaines après seulement un peu plus de 70 jours passés dans le costume de sélectionneur du Maroc , Regragui avait ce premier objectif : que ses Lions soient unis en toutes circonstances et qu'ils avancent en wagon à chaque voyage. Le premier tour du Mondial avait donné un premier aperçu positif, le second, marqué par deux victoires historiques - une face aux tirs au but contre l'Espagne, une face au Portugal en 90 minutes -, est déjà venu que le confirmer. Son premier défi est réussi.Il est réussi car, s'il a déjà été envoyé dans les livres d'histoire aux côtés de la Grèce d'Otto Rehhagel victorieuse de l'Euro 2004, le Maroc est un modèle d'animation sans ballon. Mais pourquoi ? Pour trois raisons : parce que Yassine Bounou, haut classé parmi les gardiens les plus décisifs du Mondial, n'a jusqu'ici encaissé qu'un but - inscrit par Nayef Aguerd contre son camp lors du match face au Canada -, parce que son bloc médian-bas