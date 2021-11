Le marché mondial du luxe retrouve ses niveaux d'avant pandémie grâce à la Chine et Etats-Unis (étude)

Le marché du luxe a rebondi en 2021 pour retrouver les niveaux d'avant pandémie "plus rapidement que prévu", grâce aux marchés chinois et américain, selon l'étude annuelle du cabinet Bain and Company qui fait référence dans le secteur.

Le marché des produits personnels de luxe - la maroquinerie, la mode, l'horlogerie, la joaillerie, les parfums et cosmétiques - devrait représenter 283 milliards d'euros cette année, en progression de 1% par rapport à 2019, avant pandémie, selon l'étude publiée jeudi et réalisée en partenariat avec la Fondation Altagamma qui réunit les grands noms du luxe italien.

"Au printemps dernier lorsque nous imaginions un retour à la croissance, c'était plutôt en 2022", souligne à l'AFP Joëlle de Montgolfier, experte luxe chez Bain and Company.

Les "Amériques" dont principalement les Etats-Unis, restent le premier marché du luxe avec 89 milliards d'euros (+6% par rapport à 2019) soit 31% du marché global.

Mais cette année, on note "l'émergence de nouveaux lieux de consommation - qui correspondent un peu à la démographie et l'économie américaine - comme Pittsburgh, Denver, Austin", précise Joëlle de Montgolfier.

Ce sont "des ville en dehors des traditionnels moteurs qu'étaient New York, Washington, Boston, Los Angeles, Dallas", ajoute-t-elle.

L'étude souligne aussi une forte évolution des parts de marché des marques européennes pour ce secteur géographique.

Le marché chinois a doublé de taille en deux ans atteignant 60 milliards d'euros (21% du marché global) notamment à cause de l'impossibilité de voyager. La Chine pourrait égaler voire devancer le marché américain en 2025, selon Bain.

En terme de croissance, le Moyen-Orient se défend bien, augmentant de 4% par rapport à 2019 à 12 milliards d'euros avec Dubaï et l'Arabie Saoudite en tête.

L'Europe (71 milliards), le Japon (20 milliards) et le reste de l'Asie (32 milliards) se sont redressés en 2021 mais n'ont pas retrouvé leur niveau de 2019.

"Leur retour est lié à la reprise des voyages internationaux", selon l'étude. Le Japon devrait ainsi retrouver ses niveaux d'avant la crise en 2023 et l'Europe en 2024.

Concernant les comportements d'achat, le cabinet Bain souligne que les ventes en ligne ont quasiment doublé sur deux ans pour atteindre 62 milliards d'euros.

Le cabinet prévoit que le "marché des produits de luxe personnels pourrait atteindre 360 à 380 milliards d'euros en 2025, avec une croissance soutenue de 6 à 8% par an".