Le marché européen de la dette fait du surplace en l'absence des investisseurs américains

Le marché européen de la dette a peu bougé lundi, évitant de s'exposer en l'absence des investisseurs américains absents en raison d'un jour férié, tout en continuant à suivre de près les informations concernant le coronavirus.

"La séance a été très calme et la volatilité très faible" avec des marchés américains fermés, a souligné auprès de l'AFP Gilles Pradere, gérant obligataire chez RAM Active Investments.

"Le marchés reste dans la tonalité des dernières semaines, avec des taux d'emprunts toujours bas grâce à la bienveillance des banques centrales", a-t-il complété.

"Si le marché reste dépendant du coronavirus, il fait toutefois clairement pour l'instant le pari, selon lui, que l'épidémie ne durera pas très longtemps et que le support des injections de liquidités des banques centrales reste acquis."

La Banque centrale chinoise en a d'ailleurs fourni une illustration lundi en réduisant de nouveau le coût de financement des banques commerciales, dans le cadre des efforts tous azimuts déployés par Pékin pour soutenir une économie paralysée par l'épidémie du nouveau coronavirus.

L'institut d'émission a proposé lundi 200 milliards de yuans (26,4 milliards d'euros) aux banques sous forme de facilités de prêts à moyen terme (MLF) d'un an, et ce à des conditions améliorées. Le taux d'intérêt demandé a ainsi été abaissé à 3,15%, au plus bas depuis 2017, contre 3,25% précédemment.

La banque centrale avait déjà abaissé il y a deux semaines les taux pour ses prêts de court terme (à sept et 14 jours) aux établissements financiers, tout en injectant 1.200 milliards de yuans (173 milliards de dollars) dans le système.

Le bilan de l'épidémie de pneumonie virale est monté lundi à près de 1.770 morts en Chine continentale, selon des chiffres officiels publiés qui confirment une décrue, même si l'Organisation mondiale de la santé a averti que la propagation du coronavirus reste "impossible à prévoir".

A 18H00 (17H00 GMT), le taux d'emprunt à 10 ans de l'Allemagne a fini à -0,40% comme vendredi à la clôture du marché secondaire, où s'échange la dette déjà émise.

Celui de la France a également peu bougé à -0,17% contre -0,16%, tout comme celui de l'Espagne, à 0,28% contre à 0,29% et celui de l'Italie à 0,90% contre 0,92%.

Le taux d'intérêt à 10 ans du Royaume-Uni a également limité les mouvements, terminant à 0,64% contre 0,62%.