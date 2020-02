Le marché des bijoux et des montres très solide en France, mais menacé par le coronavirus

Les ventes d'horlogerie-bijouterie en France ont progressé de 2% l'an dernier pour atteindre 5,6 milliards d'euros. Les ventes risquent néanmoins d'être affectées par la baisse du tourisme chinois, en raison du nouveau coronavirus.

(Photo d'illustration) ( AFP / FRANCOIS GUILLOT )

C'est une bonne surprise pour le marché français de l'horlogerie-bijouterie. Les ventes ont progressé de 2% l'an dernier pour atteindre 5,6 milliards d'euros, selon le rapport annuel de Francéclat publié mardi 18 février. "Si l'on pouvait s'attendre à ce que le marché aille moins bien en fin d'année, les problèmes sociaux de décembre auront surtout affecté le commerce parisien", résume le comité professionnel du secteur.

"La demande de bijoux et de montres reste très solide en France", il s'agit d'une "très bonne année compte tenu des circonstances", a commenté lors d'une conférence de presse Hubert Lapipe, directeur général de la Société 5, qui contribue aux données annuelles.

Les bagues et les montre haut de gamme tirent le marché

En 2019, l es bijoux en or ont continué de tirer la consommation, totalisant 2,08 milliards d'euros de ventes : les bagues "dominent plus que jamais le marché" avec 47% du chiffre d'affaires et une progression de 4%, suivies par les colliers (20% des ventes) et les boucles d'oreille (14,6%). Francéclat met aussi en avant le fait que "l'essentiel de la progression des bijoux en diamant est imputable au diamant naturel, qui reste prédominant en France à ce jour, malgré l'arrivée sur le marché du diamant synthétique".

L'argent est le grand perdant de 2019, avec un repli des ventes de 4%, notamment en raison de la perte de vitesse (-10%) des bijoux "composables", souvent un bracelet auquel on ajoute des petites breloques, baptisées "charms", qui avaient connu un grand succès ces dernières années.

Les montres ont vu leurs ventes progresser de 3% , avec 11,2 millions d'unités vendues l'an dernier dans l'Hexagone. Le haut de gamme - les modèles coûtant plus de 5.000 euros - s'affichent en hausse de 3%, tandis que les pièces vendues entre 300 et 999 euros ont bondi de 21%.

De son côté, la production française de bijoux et montres enregistre une forte croissance de 21% (après +12% l'année précédente) avec 2,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires, principalement tirée par la haute-joaillerie.

L'Observatoire Francéclat met aussi en lumière "la progression de l'emploi de 4%, l'horlogerie comme la bijouterie-joaillerie étant des secteurs qui recrutent, certains ateliers de sous-traitants fonctionnant à plein rendement". Les exportations du secteur poursuivent leur progression (+12%), tout comme les importations (+8%), précise le rapport.

La menace du coronavirus

Cependant, les entreprises du secteur "doivent se préparer au nouveau choc qui se profile" , a averti M. Lapipe. En France, comme dans d'autres pays, les ventes d'horlogerie-bijouterie risquent d'être affectées par la baisse du tourisme chinois, en raison du nouveau coronavirus.

Le segment le plus menacé sur le premier semestre est celui des montres haut de gamme, selon M. Lapipe. "On est exposé à court terme sur 8% du chiffre d'affaires global de la profession", a-t-il détaillé, tout en rappelant la "solidité" fondamentale de ce marché.