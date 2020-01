Le marché de la dette poursuit sa baisse, focalisé sur le virus chinois

Le marché de la dette a continué de se replier vendredi dans une séance toutefois assez molle centrée sur la situation sanitaire en Chine et des indicateurs avancés globalement encourageants.

"Avec des marchés actions aussi forts, on aurait pu s'attendre à une tension sur le marché obligataire" mais les taux s'affichent en légère baisse, a observé auprès de l'AFP Antoine Lesné, responsable stratégie et recherche de SPDR ETF.

Les investisseurs restaient focalisés sur les derniers développement autour du coronavirus chinois. Pékin a intensifié ses efforts pour contenir la propagation de ce nouveau virus tueur avec le confinement de plus de 40 millions de personnes, tandis que nombre de festivités pour le Nouvel An lunaire samedi ont été annulées et que des sites populaires ont été fermés aux visiteurs.

Le bilan officiel de la maladie causée par ce coronavirus apparu en décembre à Wuhan, une ville du centre de la Chine, s'est encore aggravé vendredi, avec 26 morts sur plus de 800 personnes contaminées en Chine.

Une légère tension sur les taux, quoique de courte durée, a toutefois été constatée après des indicateurs PMI partiellement meilleurs qu'attendu parmi certains membres de la zone euro, qui "donnent un peu plus d'espoir que l'Allemagne rebondisse", a expliqué M. Lesné.

- Indices PMI -

La croissance de l'activité privée en zone euro a stagné en janvier, selon la première estimation de l'indice PMI composite du cabinet Markit.

"L'indice PMI en France a fait un peu moins bien dans les services, à 51,7 points contre 52,2 attendu, mais l'indice est un peu meilleur qu'attendu côté manufacturier, à 51 contre 50,6" anticipé, a détaillé l'expert.

"En Allemagne, l'indice manufacturier est un peu plus haut qu'attendu, à 45,2 contre 44,5 anticipé. Surtout, l'indice services, à 54,2 contre 53, surprend beaucoup à la hausse", a-t-il poursuivi.

"A la fois, il y a un appétit pour le risque mais en même temps la volonté d'être un peu protégé", d'où le reflux des rendements, a résumé M. Lesné.

A 18H00 (17H00 GMT), le taux d'emprunt à 10 ans de l'Allemagne a reflué à -0,34% contre -0,31% jeudi à la clôture du marché secondaire, où s'échange la dette déjà émise.

Le rendement de même maturité de la France a suivi la même tendance baissière, à -0,08% contre -0,06%, à l'instar du taux d'emprunt espagnol à 10 ans, à 0,34% contre 0,35%. Celui de l'Italie a reculé à 1,23% contre 1,25%.

La fragile coalition au pouvoir en Italie se prépare à des élections régionales cruciales, dimanche en Emilie-Romagne, dont La Ligue (extrême droite) espère qu'elles déclencheront un séisme politique et permettront à son leader Matteo Salvini de revenir au pouvoir.

Le taux de rendement à 10 ans du Royaume-Uni s'est lui aussi détendu à 0,56% contre 0,59%.

Aux États-Unis, le taux d'emprunt à dix ans baissait à 1,69% contre 1,73%, tout comme celui à 30 ans, à 2,14% contre 2,18%. Celui à deux ans s'établissait pour sa part à 1,49% contre 1,51%.

