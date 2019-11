Le marché de la dette engourdi à l'approche de la fin d'année

Le marché de la dette en zone euro a connu une séance très calme mardi, les investisseurs préférant camper sur leurs positions en l'absence de nouvelle actualité à même de les orienter, notamment en matière commerciale.

"Les taux bougent très peu sur les marchés obligataires aujourd'hui", a souligné auprès de l'AFP Eric Bourguignon, membre du directoire de Swiss Life AM France.

"Nous sommes dans une phase d'engourdissement des marchés de taux et des marchés en général pour plusieurs raisons", a-t-il complété.

"Nous sommes encore dans l'incertitude sur l'issue des négociations entre la Chine et les Etats-Unis sur le dossier commercial avec néanmoins un biais plutôt optimiste", a-t-il détaillé.

Il n'y a toutefois "pas de certitude, ce qui bloque un peu les initiatives", selon lui.

"C'est très difficile pour le marché, avec toutes ces incertitudes", que ce soit sur le dossier commercial ou le Brexit, "de se positionner à la hausse ou à la baisse", a également relevé auprès de l'AFP Marie-Laurence Biswang, directrice générale adjointe et responsable de la gestion taux chez Gaspal Gestion.

Par ailleurs, "nous avons confirmation indice après indice du marasme industriel dans les pays occidentaux mais qui a peut-être touché son point bas" et se trouve en partie compensé par "une demande domestique restant solide de part et d'autre de l'Atlantique", a complété M. Bourguignon.

Quant au ralentissement chinois qui a été récemment confirmé, il est lui aussi déjà bien intégré dans les cours "avec des autorités monétaires et budgétaires essayant de piloter le plus possible ce ralentissement", a-t-il ajouté.

"Et enfin, nous arrivons dans une période où la liquidité et la volatilité des marchés devrait s'étioler comme traditionnellement en fin d'année", a jugé M. Bourguignon.

"Pour ces trois raisons, géopolitique, économique et calendaire, les marchés se reposent aujourd'hui sur leurs lauriers", a-t-il résumé.

"Le marché est un petit peu figé parce qu'il a déjà intégré dans ses prix pas mal de bonnes nouvelles, notamment un accord partiel entre les Etats-Unis et la Chine et le fait qu'on n'aura pas de +hard Brexit+", a estimé pour sa part Mme Biswang.

Aussi, dans cet environnement plus optimiste, "des prises de bénéfices vont peut-être se matérialiser", a-t-elle indiqué.

Cela a déjà été le cas en particulier sur la dette italienne, dont l'écart avec le taux allemand à dix ans ou "Bund", qui fait référence, s'est creusé ces dernières semaines.

A 18H00 (17H00 GMT), le taux d'emprunt à dix ans de l'Allemagne (Bund) a fait du surplace à -0,343% contre -0,338% lundi à la clôture du marché secondaire, où s'échange la dette déjà émise.

Celui de la France a aussi peu bougé, à -0,033% contre -0,034%.

Le rendement à dix ans de l'Italie a progressé à 1,241% contre 1,205%, tout comme celui de l'Espagne, quoique plus modestement, à 0,422% contre 0,408% la veille.

Au Royaume-Uni, le taux d'emprunt à dix ans s'est stabilisé à 0,730% contre 0,747%.

Aux Etats-Unis, le taux à dix ans se repliait à 1,789% contre 1,815% lundi, celui à 30 ans suivait la même tendance, à 2,261% contre 2,299%. Le taux à deux ans s'affichait pour sa part à 1,598%, comme la veille.