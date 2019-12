Le marché de la dette en mode pause sauf sur l'Italie

Le marché de la dette a peu varié vendredi, sauf sur l'Italie, les investisseurs s'étant mis en pause avant la fin d'une très bonne année en termes de performance.

"Le marché est en mode pause en attendant la nouvelle année" et, en premier lieu, les indicateurs de l'activité manufacturière jeudi, observe Aurélien Buffault, gérant obligataire chez Meeschaert Asset Management, interrogé par l'AFP.

"Le seule chose un peu notable dans un marché sans volume est la performance des taux italiens", à la suite de la démission du ministre italien de l'Éducation, Lorenzo Fioramonti, membre du Mouvement 5 Étoiles (M5S, antisystème) allié au centre gauche dans la coalition gouvernementale, souligne le spécialiste.

"Le marché considère que cela affaiblit le M5S et laisse plus de marge de manoeuvre au gouvernement dirigé par Giuseppe Conte. Les investisseurs reviennent par conséquent sur le risque italien", analyse l'expert. Ce qui implique que le prix des obligations italiennes monte et que leur taux de rendement baisse.

"Il ne se passe rien depuis le 15 décembre car les investisseurs évitent de prendre des positions vu qu'il y a moins de liquidités à cette période-là sur le marché obligataire", constate aussi Guillaume Lefebvre, gérant obligataire chez Quilvest Banque Privée.

Les dernières émissions obligataires sur le marché primaire remontent à deux semaines.

"Les mouvements de portefeuille sont faits, il n'y a plus vraiment d'arbitrage, il faudra attendre début janvier", a-t-il ajouté, estimant "intéressant de voir comment les banques centrales traiteront les prochaines données de l'inflation", qui seront "certainement au-dessus de 2% aux Etats-Unis" et "plutôt correctes en zone euro".

Jusqu'à cet été, le marché obligataire avait anticipé une récession, ce qui s'était traduit par une baisse des taux quasiment continue avant de faire place à une remontée des taux progressive à partir de début septembre.

Finalement, "le marché finit l'année sur une note plus optimiste", sorti de ce scénario de récession, ce qui se traduit par une "légère renormalisation des taux" depuis le dernier trimestre, note M. Lefebvre.

En termes de performance, l'année 2019 a été satisfaisante sur le marché obligataire: les investisseurs qui ont acheté de la dette d'Etat au 1er janvier ont gagné plus de 7% en zone euro.

Selon l'indice représentatif EuroMTS (7-10 ans), qui mesure la performance du marché des emprunts d'Etat de la zone euro, les gains s'établissaient ainsi à 7,02% au 27 décembre.

De l'année 2019, M. Buffault retient "la confirmation que les banques centrales seront là pour très longtemps" pour soutenir l'économie, que ce soit en Europe ou aux Etats-Unis.

A 18H00 (17H00 GMT), le taux allemand à dix ans a fini à -0,259%, quasiment inchangé par rapport à -0,245% mardi à la clôture du marché secondaire, où s'échange la dette déjà émise.

Le rendement de même maturité de la France n'a pas beaucoup bougé non plus, terminant à 0,037% contre 0,053%, comme celui de l'Espagne, à 0,398%, contre 0,428%.

Le taux à dix ans de l'Italie s'est replié davantage, à 1,366% contre 1,425% mardi.

Au Royaume-Uni, le taux d'emprunt à dix ans a terminé à 0,747%, contre 0,765%.

Aux Etats-Unis, le taux à dix ans reculait un petit peu, à 1,871% contre 1,894% mardi, à l'instar de celui à 30 ans, à 2,308% contre 2,321%. Celui à deux ans s'établissait à 1,589%, contre 1,631%.

pan/soe/cj