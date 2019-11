Le marché de la dette à l'arrêt en l'absence des investisseurs américains

Les taux d'emprunt en zone euro ont fait du surplace jeudi dans un marché moins enclin au risque après le soutien affiché par Donald Trump aux manifestations à Hong Kong, et dont les investisseurs américains étaient absents pour cause de jour férié.

"Il y a une très légère tension sur l'Allemagne", mais qui reste limitée, a commenté auprès de l'AFP Antoine Lesné, responsable stratégie et recherche de SPDR ETF (filiale de State Street Global Advisors).

"Nous sommes dans un environnement un peu plus prudent sur les marchés actions" en raison de la signature par le président américain d'une loi favorable à Hong Kong, a-t-il poursuivi.

La promulgation par Donald Trump d'une loi soutenant les manifestations pro-démocratie à Hong Kong a provoqué une vive réaction de Pékin qui a qualifié ce texte "d'abomination absolue" et menacé Washington de représailles.

Par conséquent, "il y a un petit peu de tension sur les marchés actions" qui s'est surtout répercutée sur la dette italienne, "qui fonctionne un petit peu comme l'actif risqué du marché", a détaillé M. Lesné.

D'autant que "nous avons eu en Italie des chiffres de prêts aux entreprises qui n'étaient pas forcément très bons", a-t-il ajouté.

"Nous aurions pu nous attendre à une réaction plus violente d'aversion au risque de la part des marchés mais je pense que Donald Trump a été assez prudent dans sa volonté de séparer les deux dossiers (celui de la guerre commerciale et celui des manifestations à Hong Kong, NDLR) et les analystes n'ont pas l'air de s'inquiéter de manière trop importante pour l'instant", a-t-il encore estimé.

Autre rare indicateur du jour, l'inflation en Allemagne a stagné à 1,1% sur un an en novembre, restant loin de l'objectif de la Banque centrale européenne (BCE).

Le marché est "assez volatil, nous sommes en fin d'année donc il n'y a pas forcément beaucoup de volumes", d'autant que ce jeudi est férié aux Etats-Unis pour cause de Thanksgiving, a noté M. Lesné.

A 18H00 (17H00 GMT), le taux d'emprunt à dix ans de l'Allemagne (Bund) a fini sans grand changement, à -0,363% contre -0,376% mercredi à la clôture du marché secondaire, où s'échange la dette déjà émise.

Celui de la France a aussi peu varié, à -0,054% contre -0,063%, tout comme celui de l'Espagne, à 0,404% contre 0,389%.

Celui de l'Italie s'est davantage tendu, à 1,231% contre 1,203%.

Au Royaume-Uni, le taux d'emprunt à dix ans s'est stabilisé, à 0,673% contre 0,672%.

Le marché obligataire américain est resté fermé en raison de Thanksgiving. Mercredi, le taux à dix ans avait fini à 1,765%, celui à 30 ans à 2,190% tandis que celui à deux ans avait clôturé à 1,626%.

jra/pan/jug/cj