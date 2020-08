Le marché de l'immobilier ne subit pas la crise

"Deux mois après la fin du confinement, il semblerait que la pandémie n'a pas d'effet sur les projets immobiliers", selon le directeur scientifique de Meilleurs Agents Thomas Lefebvre.

Un immeuble à Paris. ( AFP / JOEL SAGET )

Le secteur de l'immobilier serait-il l'un des rares à ne pas subir de plein fouet les conséquences de l'épidémie de coronavirus ? Jusqu'à présent, les indices des prix immobiliers d'habitation Meilleurs Agents - Les Echos sont indifférents à la crise, révèle le quotidien économique. "Deux mois après la fin du confinement, il semblerait que la pandémie n'a pas d'effet sur les projets immobiliers. L'hypothèse selon laquelle les ménages rechercheraient un peu plus de mètres carrés et quitte à s'éloigner de la capitale n'est pas absurde. Mais il est encore trop tôt pour juger s'il s'agit d'une tendance de fond ", analyse le directeur scientifique de Meilleurs Agents Thomas Lefebvre dans Les Echos .

Si les prix dans Paris se sont globalement calmés au mois de juillet (hausse de 0,2%), le marché de l'immobilier se porte toujours bien , porté par le marché des petites surfaces qui restent des actifs toujours très recherchés, indiquent Les Echos . Le prix des grandes superficies, lui, est en baisse de 0,5%. En ce qui concerne la région Île-de-France, la hausse des prix se poursuit également, portée par des taux d'intérêt toujours bas, avec une augmentation en juillet de 3,3% en petite couronne et 0,4% en grande couronne. La province est un peu en retrait , notent également Les Echos : les prix stagnent à Montpellier, Rennes, Bordeaux et Toulouse et sont en léger retrait (-0,3%) à Lille. En revanche, ils poursuivent leur hausse à Lyon (+7% en un an, +0,6% en juillet) et à Nantes (+5,2% en un an, +0,6% en juillet).

" Nous sommes confrontés à d'énormes incertitudes (...) Il serait irréaliste de ne pas tenir compte de la montée du chômage qui aura indéniablement un effet sur la demande", d'autant que "les banques vont se montrer de plus en plus prudentes dans leurs politiques d'octroi de crédit. (...) Il ne faut donc pas être trop optimiste", précise le directeur scientifique de Meilleurs Agents dans Les Echos .