Le marché de l'emploi reste solide aux Etats-Unis en mars, les travailleurs reviennent

Joe Biden à la Maison Blanche le 1er avril 2022 ( AFP / ROBERTO SCHMIDT )

Le marché de l'emploi aux Etats-Unis a confirmé sa solidité en mars, avec un taux de chômage frôlant désormais son niveau historiquement bas d'avant la pandémie, et surtout un frémissement d'amélioration sur le front de la pénurie de main d'oeuvre.

L'économie américaine est à nouveau "en mouvement", et "les Américains sont de retour au travail", a salué depuis la Maison Blanche le président américain Joe Biden, qui se réjouit de cette "bonne nouvelle pour des millions de familles qui ont un peu plus de marge de manoeuvre et (...) juste la dignité d'avoir un emploi".

Le taux de chômage est tombé à 3,6%, baissant de 0,2 point par rapport à février, selon les données du département du Travail publiées vendredi. En février 2020, il s'était établi à 3,5%, son plus bas niveau en 50 ans, juste avant que le Covid-19 ne mette sous cloche l'activité économique.

Et de nombreux travailleurs, qui avaient quitté le marché de l'emploi depuis le début de la pandémie, y font leur retour: pré-retraités, mères de famille ayant mis entre parenthèses leur vie professionnelle face aux difficultés de garde d'enfants, salariés inquiets pour leur santé...

Le taux de participation des Américains au marche de l'emploi, en effet, continue ainsi de progresser doucement. Il est désormais de 62,4% (+0,1 point par rapport à février), son plus haut niveau depuis mars 2020, mais toujours bien inférieur aux 63,4% qu'il affichait fièrement avant la crise.

"Les gens gagnent plus d'argent. Ils trouvent de meilleurs emplois. Et après des décennies à être mal traités et trop peu payés, de plus en plus de travailleurs américains ont maintenant un réel pouvoir", a encore souligné Joe Biden, évoquant une amélioration "due depuis longtemps".

- Salaires en hausse de 5,6% -

Une annonce d'emploi sur la vitrine d'un restaurant de Los Angeles, le 4 février 2022 ( AFP / Frederic J. BROWN )

Sa promesse de relever le salaire minimum à 15 dollars de l'heure restée bloquée au mais ce montant est, dans les faits, souvent atteint voire dépassé.

La pénurie de main d'oeuvre a conduit les employeurs à se livrer ces derniers mois à une surenchère pour attirer les candidats, faisant grimper les salaires. Cela a amélioré la situation de millions de salariés mais a également alimenté l'inflation.

Le salaire horaire moyen dans le secteur privé était ainsi de 31,73 dollars en mars, 5,6% de plus qu'il y a un an, selon le département du Travail.

"Le rythme de hausse des salaires est nettement plus rapide que le taux d'avant la pandémie d'environ 3,1%", ce qui devrait "continuer d'attirer les individus vers le marché du travail", a commenté Kathy Bostjancic, cheffe économiste pour Oxford Economics. "Une telle augmentation de l'offre de main-d'oeuvre sera essentielle pour atténuer certaines des pressions inflationnistes actuelles", a-t-elle ajouté.

Et d'ores et déjà, "certains employeurs américains signalent que l'embauche devient plus facile", avait souligné Andrew Challenger, vice-président du cabinet de consultants Challenger, Gray & Christmas, dans une étude publiée jeudi.

Il explique ce retournement par "les incitations de nombreux entreprises mises en place pour attirer et retenir les talents", tandis que "les impacts de l'inflation et les préoccupations liées à la guerre poussent les travailleurs qui dépendaient de l'épargne ou des investissements à rechercher un emploi".

- Grande démission -

Une offre d'emploi affichée sur une vitrine à New York, le 31 mars 2022 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SPENCER PLATT )

Les créations d'emplois, en revanche, ont été un peu décevantes en mars, avec 431.000 emplois crées. C'est bien moins que les 750.000 de février, mais il s'agissait alors d'un fort rebond, alors que la menace Omicron s'éloignait.

Ainsi, en mars, "des gains d'emploi notables se sont poursuivis dans les loisirs et l'hôtellerie, les services professionnels et commerciaux, le commerce de détail et l'industrie manufacturière", a détaillé le ministère dans son communiqué.

Il manque toujours 1,6 million d'emplois par rapport à février 2020. La pénurie de main d'oeuvre a conduit à la "Grande démission" des salariés américains, le plus souvent avec en poche une offre d'emploi ailleurs, offrant de meilleures conditions.

Selon les données les plus récentes disponibles publiées mardi, 4,4 millions de personnes ont démissionné en février, un niveau quasi équivalent à janvier. Le record historique avait été atteint en novembre 2021, avec 4,5 millions de démissions.

Le nombre de bénéficiaires d'une allocation chômage est même tombé, mi-mars, à son plus bas niveau depuis 1969. Le niveau de l'emploi aux Etats-Unis est actuellement "malsain", avait estimé récemment le président de la banque centrale américaine (Fed).