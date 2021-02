Le Mans : Ferrari revient dans la Sarthe

Courir deux lièvres à la fois a été longtemps une habitude de Ferrari, dont la voracité sportive n'a guère d'égale. Cette pratique audacieuse, en mesure de secouer sérieusement les budgets, reviendrait sur le devant de la scène italienne car, à ce stade, il n'est pas question d'abandonner la Formule 1, discipline où Ferrari court toujours après le titre suprême depuis treize ans.

En difficulté en Formule 1, Ferrari s'ouvre donc à l'Endurance, renouant 50 ans après avec une discipline où il s'est largement illustré et avec une histoire d'amour entre la firme italienne et le circuit des 24 Heures du Mans. Épreuve majeure du championnat d'Endurance, la mythique écurie italienne fera son retour en 2023 au plus haut niveau du championnat du monde WEC et participera aux 24 Heures, dans la nouvelle catégorie reine Hypercar.

« Ferrari affirme une fois de plus son engagement sportif et sa détermination à être un protagoniste des grands événements mondiaux du sport automobile », à l'image des 24 Heures du Mans, course phare du WEC, a commenté John Elkann, président de Ferrari.

L'Automobile Club de l'Ouest (ACO), promoteur du WEC, s'est félicité de ce retour : « Ferrari entretient une longue et illustre histoire en Endurance et aux 24 Heures du Mans. La firme de Maranello a remporté à 9 reprises la Classique mancelle, la dernière fois en 1965 lors d'un duel épique contre Ford », rappelle l'ACO dans un

... Lire la suite sur LePoint.fr