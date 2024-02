information fournie par So Foot • 27/02/2024 à 22:23

Le Mans écrase Villefranche, le Red Star confirme, Orléans ralenti

Ça sent de plus en plus bon pour le Red Star !

Déjà leader, le Red Star d’Habib Beye s’est imposé sur sa pelouse face au GOAL FC (2-1) , en match en retard de la 18 e journée de National. Avec 49 points, le club audonien compte désormais sept points d’avance sur son dauphin, Niort, après 22 journées. Remis sur de bons rails par des buts de Damien Durand et Joachim Eickmayer, le Red Star a vite répondu à l’ouverture du score de Leo Fichten pour les Lyonnais, qui restent englués dans la zone rouge, à la 14 e place. Toujours pour le compte de la 18 e journée, Orléans et Sochaux se sont neutralisés, dans une rencontre marquée par un carton rouge de chaque côté (0-0) . Orléans est cinquième et ne glanera pas de troisième victoire consécutive, alors que Sochaux est septième.…

JF pour SOFOOT.com