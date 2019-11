MAKING-OF. James Mangold, le réalisateur de « Mans 66 », en salle le 13 novembre, raconte les enjeux liés à la reconstitution de cette célèbre course automobile au cinéma.

James Mangold, le réalisateur de Copland (policier), de Walk the Line (biopic consacré à Johnny Cash) ou encore de Logan (super-héros), a l'habitude de passer d'un genre à l'autre. Son dernier long-métrage le confirme : Le Mans 66, en salle le 13 novembre, est l'histoire authentique de Carroll Shelby (Matt Damon), un ex-pilote de course américain reconverti dans la préparation de voitures, et du pilote britannique Ken Miles (Christian Bale). Dans les années 1960, tous deux avaient été mandatés par le constructeur automobile Ford pour battre son concurrent italien Ferrari, qui dominait alors les 24 heures du Mans - un enjeu à la fois sportif et économique pour la firme américaine.

« Curieusement, confie James Mangold, les quelques films consacrés à la course automobile - Grand Prix de John Frankenheimer (1966), Ligne rouge 7000 d'Howard Hawks (1965), Virages de James Goldstone (1969) - à l'époque où ce genre était en vogue, ne sont pas très bons. » Exception faite du Mans (1971), de Lee Katzin et avec Steve McQueen. « Car McQueen avait pris des risques considérables sur le circuit, explique le cinéaste. Il y a d'ailleurs eu de nombreux accidents graves sur le tournage. Les images de course dans ce film sont incroyables. »

Aujourd'hui, l'enjeu de la reconstitution d'une course automobile au cinéma pose automatiquement la question de l'utilisation de la technologie numérique. Il n'était pas possible de tourner sur le circuit du Mans qui ne ressemble plus du tout à ce qu'il était dans les années 1960 : beaucoup plus grand et comportant des bâtiments qui n'existaient pas à l'époque. Le Mans 1966 est donc devenu un circuit composite. Les boucles du tracé ont été filmées aux Etats-Unis, dans l'Etat de Georgie, tandis qu'un aéroport désaffecté en Californie a permis de représenter la ligne droite du circuit. Un parti-pris qui posait des problèmes de raccord lumière, mais aussi logistiques car, durant l'édition de 1966, il pleuvait, sans compter la poussière sur les véhicules qui s'accumulait au fil des tours.

