Le mandat d'Emmanuel Macron "est fini", il faut "préparer l'alternative", juge Julien Bayou

Justice sociale, écologie et démocratie : Emmanuel Macron a failli sur ces trois dossiers, selon l'écologiste.

Julien Bayou à Paris, le 20 mai 2020. ( POOL / THOMAS COEX )

Alors que l'annonce du nouveau gouvernement est imminente, le secrétaire national d'EELV estime lundi 6 juillet que le mandant d'Emmanuel Macron "est fini" et que le président a "échoué" sur ses principales promesses. Il a estimé qu'assurer vouloir "un gouvernement de mission" comme l'a dit dimanche le chef de l'État, "ça ne mange pas de pain".

"Il reste un budget utile que l'on va discuter à l'automne", mais en réalité, "ce mandat est fini, Emmanuel Macron a échoué sur ses trois principales promesses (...) et nous notre feuille de route c'est de préparer l'alternative" , a fait valoir Julien Bayou sur franceinfo. Au lieu de "justice sociale", le chef de l'État "a creusé les inégalités", et sur l'environnement, la France a "toujours plus de retard sur l'accord de Paris" , a-t-il déploré.

Quant au sujet de la démocratie, "il promettait le renouvellement, finalement c'est la fragilisation des libertés publiques, et en guise de renouvellement, on a un Premier ministre de droite qui succède à un Premier ministre de droite . C'est le recrutement de l'entre-soi", a accusé le patron des Verts.

"Aucun combat social" pour Jean Castex

"On a jamais vu" le nouveau chef du gouvernement Jean Castex "sur aucun combat social" et '"il n'a jamais, jamais parlé d'écologie" avant sa nomination, a-t-il aussi déploré.

Interrogé par ailleurs pour savoir si l'ex-ministre socialiste Ségolène Royal pourrait incarner les valeurs écologistes, Julien Bayou a jugé qu'"en matière d'écologie, elle n'est pas crédible".

"J'ai du mal à parler de Ségolène Royal parce qu'elle a été au gouvernement et elle a failli", a-t-il tranché. "Le bilan de François Hollande en matière d'environnement est très faible, c'est l'accord pour le climat, mais une fois signé, il faut le mettre en œuvre", a-t-il relevé, "et là-dessus la France a des retards incommensurables".

Ségolène Royal a affirmé dimanche avoir été contactée par le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian en vue du remaniement, et elle répète être prête à "mener la bataille" pour "une gauche rassemblée" lors de la présidentielle de 2022, jugeant qu'elle est "une candidate difficilement dénonçable" par les écologistes.