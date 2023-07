Le Mali, le Maroc et l’Égypte qualifiés pour les JO 2024

Le tableau se dessine.

Vainqueur de la Guinée aux tirs au but lors de la petite finale de la CAN U23, le Mali a obtenu la médaille de bronze du tournoi, mais a surtout validé son ticket pour les Jeux Olympiques 2024 qui auront lieu en France. Ce sera la deuxième participation des Aigles qui avaient déjà connu les JO en 2004. L’Égypte et le Maroc – qui s’affrontent ce samedi soir en finale de la CAN U23 – sont eux aussi qualifiés pour l’évènement.…

