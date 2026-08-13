Le Mali gracie le Français Yann Vézilier, condamné en juin à 20 ans de prison

Yann Vézilier, un ressortissant français au Mali condamné en juin à vingt ans de prison pour participation à un complot visant à déstabiliser le pays, a été gracié par le président Assimi Goïta, annonce un communiqué officiel publié jeudi.

Yann Vézilier avait été arrêté en août 2025, accusé par les autorités d'agir pour le compte des services de renseignement français afin de mobiliser des acteurs politiques, des personnalités de la société civile et des officiers contre le gouvernement militaire d'Assimi Goïta.

Le ministère français des Affaires étrangères a repoussé à plusieurs reprises des accusations selon lui sans fondement.

Sollicité par Reuters pour un commentaire sur l'annonce d'une grâce présidentielle, le Quai d'Orsay n'a pas répondu dans l'immédiat.

(Bureau de Bamako, avec Makini Brice à Paris, rédigé par Anait Miridzhanian, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Benoit Van Overstraeten)