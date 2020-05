Le malaise des travailleurs en confinement

SONDAGE - Si les travailleurs tenus de se rendre sur leur lieu de travail s'inquiètent d'attraper la maladie ou de la transmettre à leurs proches, les télétravailleurs vivent mal leur isolement, révèle une enquête lancée par l'Union des ingénieurs, cadres et techniciens de la CGT et dévoilée mardi 5 mai par Les Echos.

Près de cinq millions de Français sont en télétravail actuellement (illustration). ( AFP / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK )

Les mesures de confinement prises mi-mars pour faire face au coronavirus ont eu des conséquences sur le quotidien de nombreux salariés : près de 12 millions sont actuellement en chômage partiel et cinq millions sont en télétravail. Ceux qui ont continué à se rendre à leur travail ont également été impactés, révèle une enquête lancée par l'Union des ingénieurs, cadres et techniciens de la CGT et dévoilée mardi par Les Echos .

L'étude, réalisée par des chercheurs syndiqués à la CGT des directions de la recherche des ministères du Travail et de la Santé à partir des 34.000 réponses reçues en 15 jours par le syndicat, souligne que 43 % de ces salariés ont continué à travailler avec la crainte de contracter ou transmettre le Covid-19 . Par ailleurs seuls 21 % des sondés estiment que "les mesures de prévention mises en place sont totalement suffisantes pour les protéger".

Les télétravailleurs souffrent aussi de cette situation. Plus de 80% d'entre eux dénoncent des plages horaires de travail floues et l'absence de droit à la déconnexion organisé. Pour plus de huit parents d'enfants de moins de 16 ans sur 10 (majoritairement des femmes), il n'y a pas eu de réduction du temps et de la charge de travail. Un tiers des sondés, et 40% des cadres, déplorent même une augmentation de temps de travail.

La solitude imposée du télétravail est aussi très pesante. En effet, près de la moitié des télétravailleurs se plaignent d'un manque de contacts avec leurs collègues , et 27% d'entre eux avec leur hiérarchie.

La situation n'est par ailleurs pas évidente à gérer pour les managers. Près de 40 % de ceux qui ont répondu ont noté une hausse de leur charge de travail et une augmentation hausse de leur temps de travail. Un tiers déplorent un surplus d'informations à traiter, avec la hausse des mises en copie de mails notammment, et 26 % d'un manque d'échange avec la hiérarchie.

La situation devrait se prolonger au-delà du 11 mai, date du déconfinement progressif annoncé par le gouvernement. Pour réduire les risques de contamination dans les entreprises, trains, métros ou bus, l'exécutif et les opérateurs de transports appellent à continuer le télétravail le plus longtemps possible .