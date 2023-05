Le malaise arc-en-ciel

Equipe de football de Toulouse (tfc) - Equipe de football de Nantes (fcn) during the Ligue 1 Uber Eats match between Toulouse and Nantes Stadium Municipal on May 14, 2023 in Toulouse, France. (Photo by Loic Baratoux/FEP/Icon Sport)

Dans le cadre de la journée mondiale contre l’homophobie, les joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont porté, ce week-end, des maillots floqués aux couleurs de l’arc-en-ciel. Certains ont toutefois refusé, mettant en lumière un malaise latent au sein du foot français.

C’est, assurément, le match dont on a le plus entendu parler ce week-end. Pourtant, ce Toulouse-Nantes n’était qu’un affrontement entre le 13 e et le 17 e du classement. Ce remake de la finale de la dernière Coupe de France a en outre proposé un spectacle bien pâlot (0-0), qui ne méritait rien d’autre que de basculer rapidement dans les oubliettes de la saison. Le coup d’envoi a été retardé d’1h30 en raison d’une opération de déminage, et c’est vrai que cela a pu susciter une forme de curiosité. Mais si cette rencontre a fait autant de bruit, c’est pour autre chose. Alors que la LFP et les clubs français s’étaient mis au diapason de la journée mondiale contre l’homophobie, trois Toulousains (Zakaria Aboukhlal, Moussa Diarra, Saïd Hamulic) et un Nantais (Mostafa Mohamed) ne figuraient pas sur la feuille de match. En cause : leur refus de porter un maillot floqué aux couleurs de l’arc-en-ciel.

Tous propos recueillis par RB, sauf ceux d'Éric Roy, issus de conférence de presse.

Par Raphaël Brosse, au Stadium de Toulouse pour SOFOOT.com