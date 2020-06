Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Maire voit un retour à la normale des ventes d'automobiles Reuters • 11/06/2020 à 09:31









LE MAIRE VOIT UN RETOUR À LA NORMALE DES VENTES D'AUTOMOBILES PARIS (Reuters) - Les ventes d'automobiles sont en train de revenir à la normale, a déclaré jeudi le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, imputant cette évolution à l'efficacité des mesures du plan de soutien pour ce secteur frappé de plein fouet par la crise liée au coronavirus. "Nous allons retrouver en juin le même niveau de vente qu'en juin 2019 alors qu'en avril 2020 on était à 10% de ventes par rapport à avril 2019, donc on est en train de revenir à la normale", a déclaré Bruno Le Maire sur LCI. "Je suis même persuadé que le mois de juin et le mois de juillet seront bons pour l'industrie automobile, bons pour les ventes de véhicules", a-t-il ajouté. Emmanuel Macron a présenté fin mai un plan de soutien à la filière automobile d'un montant de huit milliards d'euros, qui repose notamment sur un renforcement des mesures d'aide à l'achat, dont une revalorisation du bonus écologique et un élargissement de la prime à la casse, ou prime à la conversion. (Sudip Kar-Gupta et Myriam Rivet, édité par Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.