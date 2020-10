Le Maire veut agir contre le financement du terrorisme via les cryptomonnaies

"Les cryptomonnaies posent un vrai problème de financement du terrorisme", a affirmé dimanche sur France 3 le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, qui veut prendre des mesures, après la décapitation d'un enseignant à Conflans-Sainte-Honorine.

"Il y a aujourd'hui un problème de financement d'un certain nombre d'associations islamistes ou de réseaux islamistes sur lesquels je pense nous devons et nous pouvons mieux faire", a affirmé le responsable qui compte faire des propositions au ministre de l'Intérieur, à Matignon et à l'Elysée, "pour renforcer le contrôle des fonds financiers".

Actuellement, "vous pouvez aller demander 150 euros dans un bar-tabac, puis 150 euros dans un autre tabac et au bout du compte récolter une somme importante, 1.500 euros, qu'une association islamiste ou un combattant situé à l'étranger pourra retirer en liquide à l'étranger sans aucune trace", a-t-il illustré, invité de l'émission Dimanche en Politique.

Mi-septembre, Paris, Berlin, Rome, Madrid et La Haye avaient exigé des règles très strictes pour le déploiement de cryptomonnaies, telles la Libra de Facebook, sur le sol européen.

"Il est nécessaire que tous les Français se rassemblent", a par ailleurs affirmé M. Le Maire, alors que des manifestations sont attendues dimanche partout en France en hommage au professeur Samuel Paty, décapité vendredi pour avoir montré en classe à ses élèves des caricatures de Mahomet.