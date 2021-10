Le maire PC de Dieppe prend un arrêté pour geler les tarifs du gaz et de l'électricité

Le maire communiste de Dieppe (Seine-Maritime) Nicolas Langlois a annoncé jeudi avoir pris un arrêté déclarant "jusqu'à nouvel ordre le gel des tarifs du gaz et de l'électricité" sur sa commune, décision prise pour "dénoncer cette flambée des prix de l'énergie".

"Le nombre de familles en situation de précarité énergétique, qui représentent aujourd'hui près de 3,5 millions de personnes en France, ne cesse d'augmenter. À Dieppe, 123 familles sollicitaient en 2017 l'aide à l'énergie des CCAS de Dieppe et Neuville-lès-Dieppe. Elles sont presque 200 en 2021", a indiqué le maire dans un communiqué de presse.

Dans son arrêté qu'a pu consulter l'AFP, le maire estime que "l'augmentation du prix de l'électricité" et "la flambée des tarifs réglementés du gaz" peuvent avoir "de graves conséquences sociales et humaines pour toutes les familles en difficulté, aux revenus modestes et même médians, qui renoncent à remettre en route le chauffage (...)".

Selon le maire de cette ville d'environ 30.000 habitants, "même si l'Etat me dira que ce n'est pas dans les pouvoirs de police du maire, je conteste, c'est mon devoir, c'est mon droit face à une situation devenue intenable pour les familles dieppoises de prendre de telles décisions de protection et de bon sens".

Le Premier ministre Jean Castex doit annoncer jeudi soir sur TF1 de nouvelles mesures pour aider les Français à faire face à la hausse des prix du gaz et de l'électricité. Depuis plusieurs jours, la pression monte sur le gouvernement, conscient que ce bond de la facture énergétique "inquiète beaucoup les Français", a reconnu le porte-parole Gabriel Attal.

