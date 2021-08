Le maire LR de Saint-Etienne candidat à l'accueil d'Afghans qui fuient leur pays

Le maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau, en juillet 2018 à Paris ( AFP / JACQUES DEMARTHON )

Le maire LR de Saint-Etienne Gaël Perdriau a annoncé jeudi qu'il souhaitait que sa ville participe dès à présent à l'accueil d'Afghans évacués de Kaboul, la capitale du pays tombé aux mains des talibans.

Si de nombreux maires écologistes et socialistes ont déjà annoncé leur volonté d'accueillir des réfugiés afghans, la déclaration de l'édile de la plus grande ville dirigée par un élu LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes apparaît davantage à contre-courant à droite de l'échiquier politique.

"Il en est de notre devoir d'humain, il en est de ma responsabilité d'homme politique", a déclaré à l'AFP l'élu, qui avait déjà fait partie des premiers élus Les Républicains à s'exprimer en faveur de l'accueil de réfugiés syriens dans sa ville voici six ans.

"Les bailleurs sociaux qui avaient mis à disposition six logements permettant d'héberger 25 Syriens pour des périodes de six à douze mois et ceux qui les avaient accompagnés m'ont déjà presque tous fait savoir qu'ils sont prêts à renouveler l'opération, en lien avec les services de l'Etat", a précisé Gaël Perdriau, qui préside également la métropole stéphanoise.

"Mon initiative humaniste de 2015, qui avait été saluée par des élans de solidarité chez certains et des insultes chez d'autres, n'avait pas perturbé la grande ville de Saint-Etienne et ses 175.000 habitants", a-t-il encore voulu souligner.

Interrogé sur la volonté affichée du maire (ex-LR) de Nice Christian Estrosi de ne pas accueillir de personnes fuyant l'Afghanistan, Gaël Perdriau estime que "l'amalgame qu'il fait entre les réfugiés et les terroristes est malheureux. Je trouve que c'est maladroit, pour ne pas dire plus".

Mercredi, le maire de Nice avait lors d'une intervention sur RTL évoqué l'attentat du 14 juillet 2016 pour expliquer sa position vis à vis des réfugiés afghans.

DM/ag/pb