Le Maire : "Le plus dur est devant nous" sur le plan économique

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a souligné jeudi que le pays se trouvait "face à des difficultés économiques considérables", estimant que "le plus dur est devant nous" dans un contexte de flambée du prix des matières premières et "une inflation nouvelle".

"Il y a la guerre en Ukraine, la flambée du prix des matières premières, une inflation nouvelle qui est le premier sujet de préoccupation économique", a expliqué le ministre.

M. Le Maire qui a annoncé sa décision de ne pas se représenter aux législatives dans la 1re circonscription de l'Eure, a affirmé que "sa vie politique continue".

"Je reste profondément engagé dans la vie publique et politique française. C'est plus qu'un engagement, c'est ma vocation", a dit Bruno Le Maire qui souhaite "être à la place que décidera le président de la République" et "participer au succès de ce quinquennat".