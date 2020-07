Le Maire: le plan de relance figurera dans le projet de budget pour 2021

Le plan de relance économique annoncé pour la fin du mois d'août figurera dans le projet de budget pour 2021, a annoncé jeudi au Sénat le ministre de l'Économie Bruno Le Maire.

Ce plan de relance de 100 milliards d'euros "figurera dans le projet de loi de finances pour 2021, il n'y aura donc pas de 4e projet de loi de finances rectificative", a-t-il expliqué en présentant le 3e budget d'urgence, examiné en première lecture par les sénateurs après l'Assemblée nationale.

"Il n'y aura pas de loi ordinaire supplémentaire, nous avons privilégié la simplicité, la cohérence, la rapidité, en inscrivant toutes ces nouvelles mesures dans le projet de loi de finances 2021 avec un seul objectif: répondre le plus vite possible aux entreprises, aux filières industrielles et aux salariés qui s'inquiètent pour leur emploi", a-t-il poursuivi.

"La relance c'est maintenant", a encore déclaré Bruno Le Maire, alors que la majorité sénatoriale de droite a regretté que le 3e projet de budget rectifié ne soit pas "un plan de relance".

"La relance a commencé le 16 mars et n'a jamais cessé, puisque depuis le premier jour nous avons dû répondre massivement et rapidement à l'urgence économique. Cette relance a continué en avril, avec un deuxième projet de loi de finances rectificative, elle continue aujourd'hui avec ce 3e projet de loi de finance rectificative", a-t-il affirmé.