Le Maire interpellé au Sénat sur sa volonté d'en réduire les pouvoirs

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a été interpellé mercredi au Sénat par la présidente de la commission des affaires économiques Sophie Primas, qui a fustigé la volonté du ministre de réduire les prérogatives des sénateurs en matière budgétaire.

"Dans votre dernier livre, +Un éternel soleil+, on peut lire que vous considérez que nous, sénateurs, sommes trop nombreux à vous contrôler, à vous interroger, et que notre pouvoir parlementaire devrait être limité en matière budgétaire à de simples observations et, dites-vous, à une approbation sans droit d'amendement", a pointé Mme Primas, en entamant l'audition du ministre sur le projet de budget 2022.

"Vous comprendrez que cette attaque du bicamérisme, tout a fait médiatique, soit fraîchement accueillie dans cette assemblée", a ajouté la sénatrice LR, défendant le rôle de la chambre haute du Parlement, et regrettant la rareté des interventions du ministre au Sénat.

"Ici, nous représentons vous le savez tous les territoires de France. Les sénateurs sont au plus près du terrain. Ils apportent au débat législatif un point de vue indépendant, un regard ancré dans le quotidien des Français, une vision alimentée par des années sur le terrain comme élus locaux", a-t-elle insisté.

Dans son dernier livre, Bruno Le Maire affirme en effet sa volonté à mettre "fin au principe de double examen des lois par l'Assemblée nationale et le Sénat, en limitant les compétences du Sénat en matière budgétaire à des observations et à une approbation finale, et non plus à une lecture complète".

Devant les sénateurs, le ministre a défendu une "conviction profonde" visant à améliorer l'efficacité du fonctionnement législatif, en évoquant l'héritage du général de Gaulle, suscitant des réprobations parmi les sénateurs présents.

Le Sénat est "un bon sismographe de la société française", a-t-il toutefois tempéré, affirmant avoir "toujours considéré que les sénateurs étaient utiles".