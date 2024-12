Le maire écologiste de Lyon veut renforcer la vidéosurveillance

Le maire écologiste de Lyon, Gregory Doucet, à l'Élysée, à Paris, le 4 juillet 2023 ( AFP / Ludovic MARIN )

Le maire écologiste de Lyon Gregory Doucet annonce mercredi vouloir augmenter jusqu'à 10% le nombre de caméras de vidéosurveillance dans sa ville, s'emparant d'un sujet qui ne figurait pas jusqu'ici parmi ses priorités.

"Je vais solliciter le collège d’éthique pour augmenter le parc de caméras fixes, de 30 à 60 caméras, dès la prochaine année", dit-il dans une interview au quotidien régional Le Progrès.

Le "collège d'éthique de la vidéosurveillance" est une instance consultative qui intervient notamment en cas de conflits autour des 571 caméras fixes en usage actuellement à Lyon. Il rendra sa décision au premier trimestre prochain.

Grégory Doucet, qui briguera un second mandat en 2026, avait jusque là résisté aux appels de la droite à renforcer la vidéosurveillance à Lyon, au motif qu'il souhaitait d'abord réaliser un "audit" du système en place.

Celui-ci est terminé et "on est allé au bout de l'exercice du redéploiement" des caméras les moins utiles vers de nouveaux sites, poursuit-il. Comme "il y a encore des besoins, on rachète des caméras", ajoute-t-il, en se présentant comme un homme "méthodique".

La sécurité "a toujours été une priorité", a-t-il insisté lors d'une conférence de presse à l'Hôtel de Ville. "Que certains aient eu, à des fins partisanes, l'habitude de dire que le maire de Lyon n'en faisait pas assez (...) c'est de la cuisine politique", a-t-il estimé.

Lors d'une visite à Lyon en 2021, Gérald Darmanin, alors ministre de l'Intérieur, lui avait demandé de "sortir de l'idéologie" et de renforcer la vidéosurveillance dans les quartiers abritant du trafic de drogues. Grégory Doucet avait rétorqué que Lyon était "une des villes en France les mieux équipées".

Laurent Wauquiez (LR), alors président d'Auvergne-Rhône-Alpes, lui avait de son côté reproché de ne pas accepter un million d'euros de la Région pour acheter de nouvelles caméras.

Grégory Doucet a annoncé mercredi qu'il accepterait des subventions régionales pour acheter le nouveau matériel, mais aussi de l'Etat et de la métropole.

Jeudi, alors que les policiers municipaux lyonnais sont appelés à la grève, Gregory Doucet proposera au conseil municipal de revaloriser leurs salaires, dans l'espoir d'endiguer les départs dans cette force en sous-effectif.