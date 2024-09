Le maire démocrate de New York inculpé pour corruption et financement illégal de campagne

Perquisition de la résidence du maire de New York, à New York, le 26 septembre 2024 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Le maire démocrate de New York, Eric Adams, a été inculpé pour financement illégal de campagne électorale et corruption, dans une enquête en lien avec la Turquie qui le fragilise plus que jamais à la tête de la plus grande ville des Etats-Unis.

Dévoilé jeudi matin, l'acte d'inculpation du parquet fédéral de Manhattan mentionne notamment des faits de fraude électronique, sollicitation illégale de contribution de campagne électorale auprès d'une personne étrangère et l'acceptation de pots-de-vin de la part d'un officiel turc.

En échange, Eric Adams aurait usé de son influence sur un dossier de construction d'un gratte-ciel abritant la mission de la Turquie auprès des Nations Unies et son consulat général, peut-on lire dans le document judiciaire de plus de 50 pages.

Eric "Adams a poursuivi ses relations de corruption après qu'il est devenu maire", est-il indiqué dans le document.

Le maire a répondu qu'il était "impatient" de se défendre, après avoir clamé son innocence, lors d'un point presse devant sa résidence, perquisitionnée tôt jeudi matin.

Il a promis de poursuivre son travail auprès des New-Yorkais, excluant ainsi implicitement de démissionner.

Mais cette inculpation sonne comme un coup de tonnerre et fragilise encore plus le maire de la plus grande ville des Etats-Unis (8,5 millions d'habitants), un ancien capitaine de police de New York afro-américain élu en 2021 sur des promesses de sécurité, qui a vu son taux de popularité chuter durant son mandat, tandis que les affaires visant la mairie se sont multipliées.

"J'ai voté pour lui parce que c'était un ancien policier, je pensais que la ville en avait besoin. Et je trouvais qu'avoir un maire noir était très positif après le mouvement +Black Lives Matter+. Mais c'est une déception. Il doit démissionner", a déclaré à l'AFP un électeur New-yorkais, Bartholomew Bland, en traversant la gare grouillante de monde de Grand Central, à Manhattan.

- "Je suis innocent" -

Son inculpation risque aussi d'embarrasser le camp démocrate, à quarante jours de l'élection présidentielle entre Kamala Harris et le républicain Donald Trump, au coude-à-coude dans les sondages.

Le maire de New York Eric Adams à New York le 14 novembre 2023 ( AFP / ANGELA WEISS )

"J'ai toujours su que si je défendais les intérêts des New-Yorkais, je serais une cible - et je le suis devenu", s'est défendu Eric Adams. "Si je suis inculpé, je suis innocent et je me battrai avec toute ma force et mon esprit", a ajouté le maire, 64 ans.

Au moins quatre enquêtes fédérales sont en cours, dont trois menées par le parquet de Manhattan, visant le maire et ses proches, dont plusieurs ont démissionné ces derniers jours.

En novembre 2023, la police fédérale (FBI) avait saisi des téléphones portables et appareils électroniques du maire et perquisitionné le domicile d'une responsable de collecte de fonds pour sa campagne.

L'annonce de l'inculpation intervient après la démission de plusieurs alliés du maire ces derniers jours, dont son commissaire à la santé, et le chancelier à l'éducation, l'un de ses très proches. Le chef de la police, Edward Caban, lui aussi visé par une enquête, avait déjà démissionné plus tôt en septembre, un an seulement après son arrivée à la tête du New York Police Department (NYPD) et de ses 36.000 agents.

Mercredi, avant même l'annonce de l'inculpation du maire, l'élue de New York à la Chambre des représentants et figure de la gauche Alexandria Ocasio-Cortez avait appelé Eric Adams à la démission, "pour le bien de la ville".

Ces appels se sont multipliés dans la soirée de la part de plusieurs autres élus démocrates.

Eric Adams avait gagné la primaire démocrate de 2021 sur la promesse de faire baisser la criminalité, qui avait grimpé en flèche à New York pendant la pandémie de Covid. Il a pu mettre à son crédit une diminution des crimes violents, mais les New-Yorkais doivent aussi faire face à la hausse du coût de la vie et à une crise du logement qui a fait grimper leurs loyers à des niveaux sans précédent.

Fin 2023, le taux de popularité du maire était tombé au plus bas, à 28% dans un sondage. Dans ce contexte, plusieurs rivaux se sont déclarés candidats à la primaire du parti en 2025.