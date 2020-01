Jean-Luc Moudenc, maire (LR) de Toulouse, a porté plainte contre X pour « intrusion et dégradation aggravée », à la suite de l'envahissement du palais des sports de la ville alors qu'il présentait ses v?ux au personnel municipal, jeudi 16 janvier. Plusieurs centaines de manifestants qui défilaient contre la réforme des retraites ont quitté le cortège intersyndical en fin de matinée pour s'inviter à la cérémonie.Les manifestants, parmi lesquels de nombreux Gilets jaunes qui marchent rituellement en tête des cortèges lors de tous les défilés toulousains, voulaient que le maire de la ville prenne position sur le projet de loi du gouvernement. Affirmant son refus de mélanger politique nationale et affaires locales, Jean-Luc Moudenc a toutefois laissé les manifestants s'exprimer quelques minutes pour faire baisser la tension. À l'issue de l'allocution dénonçant, entre autres, la politique municipale « de renforcement des privilèges des personnes déjà privilégiées », les manifestants ont proposé au personnel de les accompagner jusqu'à la sortie « par solidarité ». Un groupe de femmes a également exécuté sur scène une chorégraphie également vue dans les rues de Toulouse et d'autres villes de France. La sortie des manifestants s'est toutefois réalisée dans la même cohue que leur irruption. Selon la ville, des portes ont été cassées et du personnel molesté. Les manifestants dénoncent pour leur part des bousculades des...