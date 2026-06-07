Le maire de New-York connait déjà le vainqueur du Mondial

À jamais les premiers ? Pour le maire de New-York, Zohran Mamdani, ce Mondial va être celui des surprises. Interrogé par le Guardian , l’édile a opté pour la victoire finale d’un outsider : le Maroc.

Le scénario est déjà écrit selon celui qui s’est révélé être un fan de football et d’Arsenal. Si la victoire finale sera pour le Maroc, la sélection qui échouera en finale sera la France . Un résultat tout de même largement dicté par le cœur comme l’a confirmé l’homme politique auprès du Guardian : « le cœur a ses raisons que la raison ignore ». De quoi paraphraser Blaise Pascal. Si jamais ses prédictions se réalisent, le Maroc deviendrait ainsi la première nation africaine à se qualifier pour la finale d’une Coupe du monde et donc la première à remporter la compétition .…

LB pour SOFOOT.com