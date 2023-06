information fournie par So Foot • 03/06/2023 à 09:49

Le maire d’Ajaccio réclame l’annulation d’ACA-OM, la préfecture opte pour une autre solution

Et si la Ligue 1 faisait mieux, ou pire, que la Ligue 2 ?

Alors que des incidents ont éclaté entre Ajacciens et Marseillais, faisant quatre blessés légers sur l’île de Beauté ce vendredi soir, le maire de la ville Stéphane Sbraggia espère désormais que la rencontre entre l’ACA et l’OM, prévue ce samedi soir, n’ait pas lieu. « Demain, il faut annuler le match » , balançait-il au micro de France 3 ce vendredi. L’élu de 48 ans demande ensuite que les supporters marseillais attendus par bateau « ne puissent pas débarquer » afin d’éviter qu’ils « s’agrègent à un risque de violence qui est déjà présent et qui risquerait de prendre une ampleur, je le crains, incontrôlable. » …

FP pour SOFOOT.com