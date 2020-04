Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Maire anticipe une contraction bien supérieure à 2,2% en 2020, la pire depuis 1945 Reuters • 06/04/2020 à 12:59









LE MAIRE ANTICIPE UNE CONTRACTION BIEN SUPÉRIEURE À 2,2% EN 2020, LA PIRE DEPUIS 1945 PARIS (Reuters) - L'économie française devrait subir cette année sa pire contraction depuis 1945, surpassant celle de 2,2% observée en 2009 après la crise financière, a déclaré lundi le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire. "Le chiffre de croissance le plus mauvais qui ait été fait par la France depuis 1945 c'est en 2009, après la grande crise financière de 2008: -2,2%", a rappelé le ministre lors d'une audition en visioconférence devant une commission du Sénat. "Nous serons vraisemblablement très au-delà des -2,2% de croissance de 2009. C'est dire l'ampleur du choc économique auquel nous sommes confrontés." (Gwenaelle Barzic, Henri-Pierre André et Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.