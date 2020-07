Le Maire annonce pour 2021 des augmentations de moyens pour justice, santé et police

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a annoncé jeudi pour 2021 des augmentations d'effectifs pour la justice, la police et la santé, et des réductions dans d'autres ministères, soit au total des effectifs de l'Etat devant rester "stables".

"Nous avons pris la décision de maîtriser l'évolution de l'emploi public", a dit le ministre devant l'Assemblée nationale, à l'occasion du débat d'orientation des finances publiques.

"Il y aura des augmentations d'emplois dans des politiques jugées prioritaires comme la police, la justice et la santé" mais "il y aura aussi des réductions d'effectifs dans les secteurs où cela est possible", en particulier au ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance, a-t-il poursuivi.

Au total, "nous voulons la stabilisation des effectifs de l'Etat en 2021".

La "priorité" est de "consacrer les créations d'emplois à l'administration territoriale et de demander à l'administration centrale un effort plus conséquent qu'auparavant", a précisé le ministre des Comptes publics Olivier Dussopt. Le chef du gouvernement Jean Castex avait affiché cette priorité dans son discours de politique générale, évoquant une "révolution".

Les ministres de Bercy ont également indiqué que les crédits des missions du budget de l'Etat (hors plan de relance) augmenteront en 2021 de 7 milliards d'euros, soit +2,6%, une hausse "raisonnable" selon M. Le Maire.

Ainsi "les moyens de la justice seront renforcés" avec une "progression de 6%" du budget du ministère, a détaillé M. Dussopt. Le budget des Armées sera doté de 1,7 milliard d'euros supplémentaires en 2021, notamment "en faveur de la défense spatiale".

Les budgets de l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche seront respectivement en hausse de 1,3 milliard et 300 millions d'euros.

Les crédits alloués à la transition écologique s'élèveront à plus de 26 milliards, en hausse de 550 millions d'euros, "auxquels s'ajoutera une enveloppe majeure du plan de relance", a poursuivi le ministre.

Le budget de la Culture connaîtra une hausse de 150 millions d'euros et celui dédié à l'Egalité entre les femmes et les hommes bénéficiera d'une "hausse jamais atteinte" de "près de 40%".

Le président de la commission des Finances, Eric Woerth, a critiqué un projet de budget où "tout est prioritaire donc rien n'est prioritaire".

L'ancien ministre s'est interrogé sur son financement, demandant de ne "pas confondre les comptes publics avec les contes de fée" et plaidant pour un plan de "convalescence" des finances publiques.