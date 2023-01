Le Maire annonce des "revues" annuelles des dépenses publiques dès 2023

Le gouvernement va organiser dès janvier 2023 des "revues" annuelles de la dépense publique et des assises des finances publiques, une nouvelle méthode pour tenter de faire baisser la dette, a affirmé jeudi Bruno Le Maire.

"Le moment est venu d'engager à nouveau le rétablissement des finances publiques", dégradées par de larges plans de soutien aux entreprises et aux ménages ces dernières années, a insisté le ministre de l'Economie et des Finances lors de ses voeux aux acteurs économiques pour 2023.

Pour faire baisser durablement la dette (supérieure à 110% du PIB) et le déficit public (attendu à 5% du PIB fin 2022), le numéro deux du gouvernement a parlé d'une "nouvelle méthode" qui passera par des "revues" annuelles des dépenses de l'Etat, des collectivités et des administrations sociales.

"Points de passage" obligatoires, ces examens détaillés "permettront d'identifier les réformes nécessaires au respect de notre trajectoire de finances publiques", selon le ministre. Le gouvernement espère faire repasser le déficit public sous la limite européenne des 3% en 2027.

Les conclusions de ces revues seront rendues "au plus tard le 1er avril pour nourrir les travaux parlementaires et budgétaires", a-t-il précisé.

"Nous lancerons également en février 2023 des assises des finances publiques, qui se tiendront au ministère et réuniront des économistes, des témoins internationaux, des représentants du monde économique, des parlementaires, des élus locaux." Leur objectif sera de "présenter de premiers chantiers structurels d'économie des finances publiques", a ajouté Bruno Le Maire.

Le ministre avait déjà confié à des parlementaires de la majorité en 2022 une mission de réduction des dépenses publiques, dont l'efficacité est par ailleurs étroitement surveillée, et souvent questionnée, par la Cour des comptes.

L'annonce de revues annuelles et d'assises des finances publiques s'inscrit dans l'intention affichée depuis plusieurs mois par l'exécutif de mettre fin au +quoi qu'il en coûte+ décrété par Emmanuel Macron à l'orée de la crise sanitaire, et prolongé par de nombreuses mesures de soutien aux ménages et aux entreprises en réaction à l'offensive militaire russe en Ukraine.