information fournie par So Foot • 22/07/2023 à 12:07

Le maillot extérieur du Stade Rennais dévoilé

Toujours plus dans l’esprit « Tri Martolod » .

À quelques heures du deuxième match amical du Stade rennais face à Saint-Malo ce samedi à la Piverdière, le maillot extérieur des Rouge et Noir pour la saison 2023-2024 a été dévoilé. Comme sur plusieurs de ses précédents maillots, dont la magnifique seconde tunique 2010-2011, le SRFC rend hommage à la Bretagne en reprenant les couleurs du drapeau breton, le Gwenn ha du, avec les bandes noires et blanches. Et pour être sûr que le message est bien passé, un drapeau breton se trouve au niveau du col du maillot.…

TM pour SOFOOT.com