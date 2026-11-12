Le magnifique geste de Vinicius envers un jeune soudanais

Plus qu’un footballeur. Vinicius a montré toute l’étendue de sa classe envers Zaher, un enfant soudanais de 13 ans qui a perdu ses deux jambes dans une attaque de drones en 2024, un an après le début de la guerre civile qui ravage toujours le Soudan aujourd’hui.

Dans un reportage de la BBC, le jeune Zaher avait confié toute l’admiration qu’il voue à l’égard de Vinicius, une déclaration touchante qui a ému le média britannique, qui s’est empressé de contacter le joueur.…

MB pour SOFOOT.com