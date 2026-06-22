Le magnifique coup franc du Cap-Vert contre l'Uruguay
La sensation se poursuit.
Moment d’histoire au Hard Rock Stadium, ce dimanche : le Cap-Vert a ouvert le score face à l’Uruguay , et par la même occasion, a inscrit le premier but de son histoire dans un Mondial . Et pas n’importe comment, s’il vous plaît. Sur un coup franc lointain, le milieu de terrain Kevin Lenini ne s’est posé aucune question et a lâché un pétard, qui a complètement surpris Fernando Muslera.…
AL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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