Le magnifique but sur coup franc de la Finlande contre Saint-Marin

James Ward-Prowse fait des émules.

Ne cherchez pas plus loin : il fallait jeter un œil à Finlande-Saint-Marin, en apéritif des jolis matchs à venir ce dimanche soir, pour trouver le but du jour. Il est l’œuvre de Leo Walta, milieu finlandais évoluant à Los Angeles, qui s’est offert un véritable bijou, sur coup franc . Malgré la distance, le joueur de 23 ans a quand même su trouver la précision et la puissance pour tromper Edoardo Colombo, portier de Saint-Marin , qui encaissait là son 19 e but en six matchs dans la compétition cette saison.…

AL pour SOFOOT.com